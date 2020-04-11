11.04.2020 - 15:14 |
Hazal Kaya'nın hemcinslerine mesajı var
Oyuncu Meryem Uzerli, bir süre önce "Kadınlara oyunculuk sektöründe maalesef cinisiyetçilik uygulanıyor. Aynı işi yapıyoruz ama erkekler daha çok para kazanıyor" demişti.
Hazal Kaya, meslektaşı Meryem Uzerli'ye destek verip şöyle konuştu:
"Kadın oyunculara söylüyorum; eşit ücreti talep edin. Ağlamayana meme yok."
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.