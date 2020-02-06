Hazar Ergüçlü: Ayrım yapmıyorum

Hazar Ergüçlü, yüzü olduğu bir spor ayakkabı markasının Bomontiada’da gerçekleşen tanıtım toplantısına katıldı. Gelen sinema işlerini gişe ya da sanatsal diye ayırmadığını söyleyen oyuncu, “İkisini de bir arada yapmayı doğru ve uygun buluyorum. İçimden gelen tüm benliğimi ortaya koyan işlerde olmayı seviyorum” açıklamasını yaptı.