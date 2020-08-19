Hazar Ergüçlü'den bikinili selfie

Karantina sebebiyle uzun bir süre kendisini evine kapatan ve pek paylaşımda bulunmayan Hazar Ergüçlü, normalleşme süreciyle birlikte paylaşımlarını artırdı.

Özellikle son zamanlarda yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’yle birlikte çekilmiş fotoğrafları ile gündemde olan Ergüçlü bu defa bikinili bir selfiesi ile dikkat çekti.

YORUMA KAPADI

Herhangi bir yorumda bulunmadan yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken Ergüçlü’nün bu kareyi yoruma kapaması da dikkat çekti.