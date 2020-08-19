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19.08.2020 - 09:08 |

Hazar Ergüçlü'den bikinili selfie

Oyuncu Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bitmek üzere olan yaz ayına dair bir selfie paylaştı.

Hazar Ergüçlü'den bikinili selfie
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Karantina sebebiyle uzun bir süre kendisini evine kapatan ve pek paylaşımda bulunmayan Hazar Ergüçlü, normalleşme süreciyle birlikte paylaşımlarını artırdı.

Özellikle son zamanlarda yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’yle birlikte çekilmiş fotoğrafları ile gündemde olan Ergüçlü bu defa bikinili bir selfiesi ile dikkat çekti.

YORUMA KAPADI 

Herhangi bir yorumda bulunmadan yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken Ergüçlü’nün bu kareyi yoruma kapaması da dikkat çekti.

Hazar Ergüçlüden bikinili selfie

 

Magazin Haberleri Bülteni (19 Ağustos 2020)İşte megazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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