Hazırlıklar tamam

Eğitim başta olmak üzere pek çok sosyal sorumluluk projelerinde de sınır tanımayan yurdumuzun önde gelen kuruluşlarından Nora Un Yönetim Kurulu Başkanı Nafiye Hacıoğlu, iş hayatındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bir yılı aşkın süredir fabrikalarında geliştirdikleri, kırmızı ve mor renkli meyve-sebzelerden elde ettikleri organik karışımla hazırlanan, Nora Mor adını verdikleri un ve unlu mamuller yurt dışında büyük rağbet görüyor. Ramazan Bayramı sonrasında Türkiye’de satışa sunulacak ürün için ekip, şu sıralar geceli gündüzlü çalışıyor.