Hedef 50 ton mama!

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde HAYTAP iş birliğiyle ‘Mama Gönder’ projesini hayata geçiren Getir, altıncı kez çalışmalara başladı. Beş yılda 50 ton mama toplayarak hayvan bakımevlerine 330 bin kap mama yardımı götüren Getir, bu yıl iyilik rekoru kırarak tek seferde 50 ton mama toplamayı hedefliyor.