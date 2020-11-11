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11.11.2020 - 13:27 |

Hedefi İzmir için daha fazlası

Sosyal medya fenomeni Merve Özkaynak, geçtiğimiz günlerde Vadistanbul'da İzmir'deki depremzedeler için açtığı mağazada objektiflere yansıdı.

Hedefi İzmir için daha fazlası
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Vadistanbul'un depremzedeler için kendisine ücret almadan 15 günlük verdiği mağazada dolabındaki ürünleri satan Merve Özkaynak, "Şu ana kadar hedefim olan miktara gelemedim ama umudum büyük, daha zamanımız var. Yardımsever insanlarımızın daha fazla olduğunu biliyorum. İzmir halkı hala zor durumda, elimizden ne geliyorsa hepimizin yapması gerekiyor" dedi.

Merve Özkaynak, en değer verdiği kıyafetlerini de gözünü kırpmadan mağazaya koyduğunu da sözlerine ekledi.

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