Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kim? Hedefim Sensin kaç yılında çekildi?

Komedi filmi Kıvanç Boruönü yönetmenliğinde beyazperdeye çıktı. İlgiyle izlenen yapımın başrollerinde Demet Akbağ ve Ata Demirer yer alıyor. Büyük ilgiyle izlenen Hedefim Sensin 30 Kasım 2018 yapımı projedir. Hedefim Sensin filmi oyuncu kadrosu ise merak konusu. İşte, detaylar...

HEDEFİM SENSİN FİLMİ KONUSU

Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan’ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya’nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul’u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya’nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada’ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize’nin, Leyla’nın ve Yarım Hasan’ın hayatı da bambaşka bir hal alır.

HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda; Demet Akbağ, Ata Demirer, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu, Erkan Can, Hakan Salınmış, Hande Dane, Ayten Uncuoğlu, Zeynep Alkan, Bilge Yenigül yer alıyor.