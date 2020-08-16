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16.08.2020 - 07:00 |

‘Hedefim Süper Lig'

Yatırımlarıyla dikkat çeken Uğur Akkuş, Sakaryaspor’un yüzde 51’ine talip oldu. İş insanının hedefi, takımı Süper Lig’e taşıyıp, şampiyon yapmak

‘Hedefim Süper Lig'
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Ebru Şallı’nın eşi, A&S Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, 2. Lig Play-Off çeyrek final maçında elenerek, 1. Lig umutlarını önümüzdeki sezona bırakan Sakaryaspor’a talip oldu. İş insanı, kulübün yüzde 51 hissesine karşılık tüm borçlarını devralarak, başkan olmak istediğini söyledi.

Akkuş’un en kısa zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yle bir araya gelerek, son detayları konuşacakları öğrenildi. İş insanı, “Sakaryaspor’u Süper Lig’e taşımak ve şampiyon yapma hedefiyle talip olduk. Takımın borçlarla uğraşmasına gönlümüz elvermedi” açıklamasını yaptı.

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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