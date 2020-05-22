22.05.2020 - 07:00 |
Hediye aranje
Sinan Akçıl, 38’inci yaşını geçtiğimiz eylül ayında boşandığı ve daha sonra tekrar barıştığı Burcu Kıratlı’yla kutladı.
Kıratlı’ın, şarkıcının büst pastasını yaptırdığı gecede çifte, Mustafa Ceceli ile Selin İmer de eşlik etti. Ceceli, doğum günü hediyesi olarak, Akçıl’a yapacağı ilk parçanın aranjesinden para almayacağını belirtti. ››EMRAH AKÇAAY
Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.