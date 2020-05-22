Hediye aranje

Kıratlı’ın, şarkıcının büst pastasını yaptırdığı gecede çifte, Mustafa Ceceli ile Selin İmer de eşlik etti. Ceceli, doğum günü hediyesi olarak, Akçıl’a yapacağı ilk parçanın aranjesinden para almayacağını belirtti. ››EMRAH AKÇAAY