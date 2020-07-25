25.07.2020 - 07:00 |
Hediye yerine bağış istediler
Mine Tugay ve Engin Altan Düzyatan, bu sene doğum günlerinde hediye yerine Türk Kanser Derneği’ne bağış yapılmasını istedi.
Abisini kanserden kaybettiğini belirten Tugay, “Tedavi süreci ne kadar zor bilirim. Kimse sevdiklerini kaybetmesin diye onlara bir umut ışığı olalım” şeklinde konuştu.
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.