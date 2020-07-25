MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hediye yerine bağış istediler
25.07.2020 - 07:00 |

Hediye yerine bağış istediler

Mine Tugay ve Engin Altan Düzyatan, bu sene doğum günlerinde hediye yerine Türk Kanser Derneği’ne bağış yapılmasını istedi.

Hediye yerine bağış istediler
ABONE OL

Abisini kanserden kaybettiğini belirten Tugay, “Tedavi süreci ne kadar zor bilirim. Kimse sevdiklerini kaybetmesin diye onlara bir umut ışığı olalım” şeklinde konuştu.

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'dan yeni pozlar

Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'dan yeni pozlar

Engin Altan Düzyatan'dan anlamlı kampanya

Engin Altan Düzyatan'dan anlamlı kampanya

Bay Yanlış 5. bölümde neler olacak? Romantik anlar...

Bay Yanlış 5. bölümde neler olacak? Romantik anlar...

MasterChef'te hangi yarışmacı diskalifiye olacak? Mehmet Şef; Dört sefer görüntülere baktık...

MasterChef'te hangi yarışmacı diskalifiye olacak? Mehmet Şef; Dört sefer görüntülere baktık...

Sıradaki Haber