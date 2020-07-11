MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hediye yerine yardım çağrısı
11.07.2020 - 07:00 |

Hediye yerine yardım çağrısı

Ahu Yağtu, yaklaşan yaş günü öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlamlı bir harekete imza attı.

Hediye yerine yardım çağrısı
ABONE OL

Bu yıl hediye ve organizasyon istemediğini belirten oyuncu, “Onun yerine Sosyal Ben Vakfı için açtığım kampanya hesabına küçük büyük demeden yapılacak bağışlarla, taşımalı eğitimin sürdüğü köy okullarında öğrenim gören 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirilmesi için düzenlenen resim, müzik, icat ile kısa film atölyelerine katkı sağlamayı hedefliyorum. Haydi hep birlikte geleceğin oyuncuları, senaristleri ve bilim insanlarına destek olalım” notunu düştü.

Çağla Şikel'in tatil geleneğiManken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’ı Çeşme’de bulunan eski eşi Emre Altuğ’un yanına bıraktı, annesi Asuman Şıkel’le birlikte tatile çıktı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

GELECEĞE YATIRIM!

GELECEĞE YATIRIM!

Renkli buluşmada sürpriz

Renkli buluşmada sürpriz

Aile saadeti

Aile saadeti

Editörün seçtikleri

Editörün seçtikleri

Sıradaki Haber