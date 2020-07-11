Hediye yerine yardım çağrısı

Bu yıl hediye ve organizasyon istemediğini belirten oyuncu, “Onun yerine Sosyal Ben Vakfı için açtığım kampanya hesabına küçük büyük demeden yapılacak bağışlarla, taşımalı eğitimin sürdüğü köy okullarında öğrenim gören 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirilmesi için düzenlenen resim, müzik, icat ile kısa film atölyelerine katkı sağlamayı hedefliyorum. Haydi hep birlikte geleceğin oyuncuları, senaristleri ve bilim insanlarına destek olalım” notunu düştü.