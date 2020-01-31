Heidi Klum'un kamera arkası görüntüleri sosyal medyayı salladı!

İddialı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Alman model Heidi Klum, çok konuşuldu.

Harper’s Bazaar dergisine konuk olan Klum, dergi çekimlerinin kamera arkasından görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı.

46 yaşındaki modelin gönderisi, yaklaşık 800 bin kişi tarafından izlendi. 7 milyon takipçisi olan Heidi Klum'un görüntülerine yüzlerce yorum da geldi.