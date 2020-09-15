Hekimoğlu 18. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Hekimoğlu 17. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

Kanal D'nin daha ilk yılında fenomen haline gelen dizisi Hekimoğlu, 17. yeni bölümüyle yine büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu...



HEKİMOĞLU 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş, Selin'in eşiyle tanışıyor ve olanlar oluyor. Selin'i geri kazanmak için eşini tedavi etmeye karar veren Ateş, aslında eski eşi Selin'e olan ilgisini farkediyor. Öte yandan Metin'in hiç bir tedaviye cevap vermiyor oluşu Selin'i derinden etkiliyor. Teselliyi ise yine Ateş'te buluyor.

HEKİMOĞLU 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



HEKİMOĞLU 18. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

HEKİMOĞLU NEREDE , HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.

İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı diziye uyarlanmıştır.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİMLER?

Timuçin Esen

Ateş Hekimoğlu

Okan Yalabık

Orhan Yavuz

Ebru Özkan Saban

İpek Tekin

Kaan Yıldırım

Mehmet Ali Çağlar

Aytaç Şaşmaz

Emre Acar

Damla Colbay

Zeynep Can