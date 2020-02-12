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12.02.2020 - 15:17 |

'Hekimoğlu' hem ekranda hem sosyal medyada zirvede

Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın paylaştığı Kanal D dizisi 'Hekimoğlu', reytinglerde zirvede yer alırken, sosyal medyada da çok konuşuldu. Sevilen yapım, yüzde 9.40 reyting ve yüzde 22,89 izlenme payı ile AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

'Hekimoğlu' hem ekranda hem sosyal medyada zirvede

'Hemolitik anemi' bulgusuyla hastaneye gelen 16 yaşındaki bir gencin hastalığının anlatıldığı 7’inci bölümde, 'İpek' ve 'Ateş’in arasındaki ağrı kesici iddiası bölüme damgasını vurdu. İddiayı kaybetmemek adına bir hafta boyunca ağrı kesici almayarak yaşamaya çalışan 'Ateş Hekimoğlu’nun zor anlarının anlatıldığı sahneler izleyicinin dikkatini çekti. Hekimoğlu’na hayat veren başarılı oyuncu Timuçin Esen’in oyunculuk performansı herkesten tam not aldı.

Bölümde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise organ nakliydi. Dr. İpek’in (Ebru Özkan Saban) 'Mehmet Ali’ye (Kaan Yıldırım) “Her yıl karaciğer bulunamadığı için iki bin hasta hayatını kaybediyor. Bu günde 5 hasta demek. Keşke ülkemizde daha fazla organ bağışı yapılabilseydi” cümlesi organ bağışının önemini tekrar gündeme getirdi.

#kendimlesavaşım hashtag’i ile saatlerce TT’de (twitter'da gündem) kalan Hekimoğlu, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından oldu.

'Hekimoğlu' dizisi, her salı saat 20.00’de Kanal D’de.

Hekimoğlu hem ekranda hem sosyal medyada zirvede

12 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni12 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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