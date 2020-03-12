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12.03.2020 - 16:14 |

'Hekimoğlu'nda eğlenceli anlar! 'Doktor bu ne?'

Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı, House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan 'Hekimoğlu', önceki akşam yeni bölümü ile ekrana geldi.

'Hekimoğlu'nda eğlenceli anlar! 'Doktor bu ne?'

Her bölümü ile dikkat çeken ve izleyicinin beğenisini kazanan dizide, önceki akşam ekrana gelen araba sahnesi izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Hasta yakını ile Emre arasında yaşanan tatsızlık sonucu kendini Hekimoğlu’na affettirmek isteyen hasta yakını, Ateş'e son model bir otomobil hediye eder. Ateş ve Orhan hediyenin albenisi karşısında küçük dillerini yutarlar.

Arabaya atlayıp İstanbul'un tozunu, dumana katan iki doktorun bu halleri izleyiciye eğlenceli anlar yaşattı.

'Hekimoğlu' yeni bölümleri ile her Salı saat 20.00’de Kanal D’de...

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Cadde Yazarları

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