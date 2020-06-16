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16.06.2020 - 10:21 |

Helin Avşar: Evime gelip beni gözetliyordu!

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar’ı evine kadar gidip tehdit eden sapık hayranı, psikolojik rahatsızlığı olması nedeniyle serbest bırakıldı. Avşar “O raporlu bir deli, çok korkuyorum” diyerek isyan etti.

Helin Avşar: Evime gelip beni gözetliyordu!
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Günaydın'dan Günaydın'dan Özlem Avcı'nın haberine göre; Helin Avşar'ın sapık korkusu devam ediyor. Avşar'ı evine kadar takip eden Ömer Akbaba'nın dört ay süreyle Helin Avşar'a yaklaşmamasına karar verilmiş, savcılık ise Akbaba'ya tehdit ve kişilerin huzurunu bozma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

'KAFADA SENARYOLAR ÜRETİYOR'

Mahkemeye sunulan belgelerde psikolojik rahatsızlığı bulunduğunun belirtilmesiyle tedavi altına alınan Akbaba, serbest bırakıldı. Bu karara isyan eden Helin Avşar, "Bu adamı serbest bıraktılar... O bir raporlu deli, çok korkuyorum. Evime gelip beni gözetliyordu. Kafasında senaryolar üreten hasta bir insan. Bu arada evimi gözetlemekle kalmadı, kapıya gelip beni sordu. İki kez ihtar aldığı halde gözetlemeye devam etti. Ve şimdi serbest" dedi.

    Magazin Haberleri Bülteni (16 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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