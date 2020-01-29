Ellen DeGeneres, Kobe Bryant’ı andı!

Ellen DeGeneres, önceki gün kendi adını taşıyan sabah şovunda, helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant’ı anarak, duygusal bir konuşmaya imza attı. “Bugün pazartesi, dünse pazardı. Benim doğum günümdü ve Grammy Ödülleri vardı. Ben de adaydım, kazanamadım ama konumuz bu değil” diyerek söze başlayan komedyen, şöyle devam etti: “Dün şenlikli bir gün olması bekleniyordu ama Kobe ile ilgili o trajik haberi aldık ve her şey saniyesinde değişti. Ben de bununla ilgili konuşmak istedim.”

Gözleri yaşaran DeGeneres, “Hayat kısa ve kırılgan. Kaç doğum günümüz daha olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle bir şeyleri kutlamak için özel gün olmasını beklemeyin. Sadece yaşamı kutlayın. Sevdiğinize hislerinizi söylemediyseniz, gidip söyleyin. Şimdi yapın bunu... İnsanlara onları sevdiğimizi söyleyin. Dostlarınızı arayın. Mesaj atın. Sarılın ve öpün. Herkese nazik davranın. Ben bu hayatı seviyorum, bir Grammy ödülüm olmasa bile...” sözleriyle hem güldürdü hem de düşündürdü.