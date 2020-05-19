Hepsi grubu barıştı!

Bir dönem adından çok söz ettiren Hepsi grubu, 2009 yılında dağılmıştı. O dönemler gruptan Gülçin, diğer kız arkadaşlarıyla olaylı bir şekilde küsmüş ve ayrılmıştı. Ancak 11 yıl sonra şaşırtan bir gelişme yaşandı. Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı arasındaki küslük sona erdi. Cemre Kemer ve Yasemin Yürük de eski arkadaşları için bir adım attı. Cemre Kemer, eski grup arkadaşı Gülçin Ergül'den sosyal medyada övgü ile bahsetti:

“İnanılmaz bir gırtlağı var. Harika bir ses. Piyasadaki seslerin yüzde 90'ından iyidir. Çer çöp dinleyeceğinize Gülçin'i dinleyin...”

Hepsi fanları, barışma haberine çok sevindi. Grubun yeniden bir araya geleceği iddiaları da sosyal medyayı salladı.