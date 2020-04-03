Her gece 2 bin TL

Ömür Gedik-Ferhat Göçer çifti, karantina günlerinde boş durmayarak, hafta içi her gün Instagram’dan ‘Evden Eve’ isimli para ödüllü yarışma programıyla, sevenlerinin karşısına çıkıyor. Gedik, “Her gecenin sponsoru farklı bir iş insanı ya da şirket oluyor. Her gün 2 bin TL ödül dağıtıyor, 10 aileye maddi katkı sağlıyoruz” dedi.