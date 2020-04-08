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08.04.2020 - 07:00 |

Her oda bir sınıf

Mevaris Kreatif Direktörü Fatoş Altınbaş, öğretim üyesi olduğu Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji bölümü adına, online eğitimdeki yerini aldı.

Her oda bir sınıf

Mevaris Kreatif Direktörü Fatoş Altınbaş, öğretim üyesi olduğu Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji bölümü adına, online eğitimdeki yerini aldı. Ders programına uygun şekilde her gün kamera karşısına geçen sosyolog, “Evde öz bakıma dikkat etmek, egzersiz yapmak, hobilerimizle ilgilenmek, zamanımızı verimli geçirmek, sürekli haber dinlememek ve pozitif düşüncelere odaklanmak gerekiyor” dedi.

Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldıOyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, magazin dünyasının eğlenceli çiftleri arasında yer alıyor. Çift, karantina günlerinde Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına dahil oldu.
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