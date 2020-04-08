Her oda bir sınıf

Mevaris Kreatif Direktörü Fatoş Altınbaş, öğretim üyesi olduğu Altınbaş Üniversitesi Sosyoloji bölümü adına, online eğitimdeki yerini aldı. Ders programına uygun şekilde her gün kamera karşısına geçen sosyolog, “Evde öz bakıma dikkat etmek, egzersiz yapmak, hobilerimizle ilgilenmek, zamanımızı verimli geçirmek, sürekli haber dinlememek ve pozitif düşüncelere odaklanmak gerekiyor” dedi.