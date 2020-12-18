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18.12.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

'Her sene çocuk yapacağız'

Eser Yenenler, sunuculuğunu üstleneceği 21 Aralık’ta gerçekleşecek INFLOW Awards ödül gecesinin provalarını Zorlu PSM’de gerçekleştirdi.

'Her sene çocuk yapacağız'
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Eser Yenenler, sunuculuğunu üstleneceği 21 Aralık’ta gerçekleşecek INFLOW Awards ödül gecesinin provalarını Zorlu PSM’de gerçekleştirdi. İkinci defa baba olmaya hazırlanan komedyen, “Pandemi devam ederse her sene bir çocuk yapacağız. Aşı bulunana kadar artık Allah ne verdiyse...” diyerek, espri yaptı. 

Magazin Haberleri Bülteni (18 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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