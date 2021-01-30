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HaberlerMagazin Haberleri 'Hercai'nin çocuk oyuncusu Ebrar Demirbilek diziye veda etti
30.01.2021 - 11:52 |

'Hercai'nin çocuk oyuncusu Ebrar Demirbilek diziye veda etti

ATV'de yayınlanan 'Hercai' dizisinden sürpriz bir aylık haberi geldi. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizinin minik yıldızı Ebrar Demirbilek, artık kadroda yer almayacak.

'Hercai'nin çocuk oyuncusu Ebrar Demirbilek diziye veda etti
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Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in rol aldığı  'Hercai' dizisinde 50 bölüm boyunca Reyyan'ın kardeşi rolü Gül Şadoğlu ile ekranlara gelen Ebrar Demirbilek, okul yoğunluğu nedeniyle diziye veda etti.

Hercai'nin popüler çocuk oyuncusu Demirbilek, ayrılığı ile ilgili açıklamasında, Mardin'deki çekimler yüzünden okul hayatının aksadığını belirtti.

Hercainin çocuk oyuncusu Ebrar Demirbilek diziye veda etti

Magazin Haberleri Bülteni (30 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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