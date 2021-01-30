'Hercai'nin çocuk oyuncusu Ebrar Demirbilek diziye veda etti

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in rol aldığı 'Hercai' dizisinde 50 bölüm boyunca Reyyan'ın kardeşi rolü Gül Şadoğlu ile ekranlara gelen Ebrar Demirbilek, okul yoğunluğu nedeniyle diziye veda etti.

Hercai'nin popüler çocuk oyuncusu Demirbilek, ayrılığı ile ilgili açıklamasında, Mardin'deki çekimler yüzünden okul hayatının aksadığını belirtti.