Berrak Tüzünataç, Bebek’te spor yaparken görüntülendi. Oyuncu, eski sevgilisi Birkan Sokullu’yla olan fotoğraflarını Instagram’dan kaldırmadığı için eleştirilmesine, “Ben kimseye, ‘Bunu niye paylaştın?’ ve ‘Bunu niye silmedin?’ diye bir şey sorma hakkımın olduğunu düşünmüyorum. Herkes keyfine baksın” dedi.

Tüzünataç, “Pandemi döneminiz nasıl geçiyor?” sorusuna ise, “Depresyona girmeden üreterek ve görüşebildiğimiz mesafede buluşarak, delirmeden bu süreci atlatmaya çalışıyoruz” yanıtını verdi. Oyuncu, yılbaşında uygulanacak dört günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili, “Evde kapalıyız, hiç eğlenmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.