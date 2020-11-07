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Haberler Magazin Haberleri ‘Herkesin reçetesi farklı’
07.11.2020 - 07:00 |

‘Herkesin reçetesi farklı’

Sosyal yaşamın tanınmış simalarından Songül Durur Vezir, katıldığı bir toplantıda estetik ve güzellik alanındaki gelişmelerden bahsederken doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti.

‘Herkesin reçetesi farklı’
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Sosyal yaşamın tanınmış simalarından Songül Durur Vezir, katıldığı bir toplantıda estetik ve güzellik alanındaki gelişmelerden bahsederken doğru bilinen yanlışlara dikkat çekti. Sektörün son dönemde popüler olmasından dolayı önemli noktalara değinen iş insanı, “Önemli olan ciltteki dokuları bozmadan, kolajenleri uyararak, elastik bağları güçlendirmek. İfade kaybını bozmadan, başkasına benzemeye çalışmadan kaybolan yılları geri saymak. Herkesin reçetesi farklı” diyerek, bilgi verdi.

Timur Selçuk'tan son mesajPiyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti. Timur Selçuk, 74 yaşındaydı. Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden birisi ortaya çıktı.
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