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15.03.2020 - 07:00 |

Hey gidi yıllar!

‘Friends’ dizinin oyuncularının gençlik ve şimdiki halleri bir bilgisayar tekniğiyle yan yana getirildi. Ortaya, nostaljik olduğu kadar duygusal görüntüler çıktı

Hey gidi yıllar!

Mayıs ayında yeniden izleyenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Friends’ dizisinin oyuncularının eski ve yeni fotoğrafları, bilgisayar ortamında yapılan bir teknikle bir araya getirildi. Yapımın başladığı 1994 yılında çekilen karelerin yanına, 2020’de kayda alınan görüntüler yerleştirildi. Ortaya nostaljik
olduğu kadar duygusal karelerin de çıktığı derleme, Alman sanatçı Ard Gelinck tarafından yapıldı.

Hey gidi yıllar

10 sezonluk yayının ardından 2004’te sona eren ‘Friends’te, Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), David Schwimmer (Ross Geller), Matthew Perry (Chandler Bing), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Courteney Cox (Monica Geller) ve Jennifer Aniston (Rachel Green) başrolü paylaşıyordu. David Crane ve Marta Kauffman tarafından yaratılan Amerikan yapımı sit-com, Manhattan’da yaşayan bir grup arkadaşın hayatlarını konu ediniyordu.

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