Heyecan dorukta

Geçtiğimiz yıl 25’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anadolu Yakası’nın popüler alışveriş merkezi Capitol, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 1 Haziran’da aldığı geniş önlemlerle kaldığı yerden devam edecek. Capitol AVM İcra Kurulu Üyesi Selda Taşa, şu sıralar iş ortaklarıyla benzersiz bir dayanışma örneği gösterip, önümüzdeki günlerde açılacak olmanın heyecanını yaşıyor.