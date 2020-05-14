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14.05.2020 - 07:00 |

Heyecan dorukta

Geçtiğimiz yıl 25’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anadolu Yakası’nın popüler alışveriş merkezi Capitol, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 1 Haziran’da aldığı geniş önlemlerle kaldığı yerden devam edecek.

Heyecan dorukta
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Geçtiğimiz yıl 25’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Anadolu Yakası’nın popüler alışveriş merkezi Capitol, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 1 Haziran’da aldığı geniş önlemlerle kaldığı yerden devam edecek. Capitol AVM İcra Kurulu Üyesi Selda Taşa, şu sıralar iş ortaklarıyla benzersiz bir dayanışma örneği gösterip, önümüzdeki günlerde açılacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Magazin Haberleri Bülteni (13 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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