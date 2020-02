Heyecanlı yarışma

İki ayak ve bir finalden oluşan turnuvanın birinci ayağı, Kemer Coutry Atlı Spor Kulübü’nde düzenlendi. Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi’nin ana sponsorluğu, “Çocuklar her yerde büyür; ama Bahçeşehir Kolejleri’nde yeteneklerini geliştirerek büyür” sloganıyla, çağdaş ve kaliteli eğitimi inandığı her alanda desteklerini sürdüren Bahçeşehir Koleji tarafından gerçekleşti. Türkiye binicilik sporu At Terbiyesi Yarışmaları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan organizasyon, binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vadeden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlamaya devam ediyor.