‘Heyecanlıyım’

Cansu Dere’nin başrolünde yer alacağı BBC’nin BAFTA ödüllü ‘Doctor Foster’ dizisi büyük merak uyandırdı. Ekim ayında Kanal D’de ekrana gelecek proje için Medyapım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksoy, “Kurban olmayı kabullenmeyen ve asla pes etmeyen bir kadının hikayesini anlatmak, beni çok heyecanlandırıyor. Cansu Dere’nin bu karakteri başarılı bir şekilde hayata geçireceğine inanıyorum” diye konuştu.