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13.03.2020 - 10:20 |

Hilal Altınbilek yurt dışına açılıyor

Oyuncu Hilal Altınbilek, İspanya'dan başrol teklifi aldı. Altınbilek teklifi kabul ederse İspanyol oyuncu Jon Kortajarena ile başrolü paylaşacak.

Hilal Altınbilek yurt dışına açılıyor

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde başrol oynayan Hilal Altınbilek, yurtdışına açılıyor.  Hürriyet'in haberine göre; oynadığı dizilerle Avrupa ülkelerinde de tanınan Altınbilek, İspanya'dan rol teklifi aldı.

Güzel oyuncu, teklifi kabul ederse yüksek bütçeli aşk filminde başrol oynayacak.

Altınbilek'in partneri İspanya’nın ünlü isimlerinden Jon Kortajarena olacak. Yaz aylarında Marbella’da çekilmesi planlanan filmde Kortajarena, zengin bir adamı canlandıracak. Hilal Altınbilek de onun tatil sırasında tanışıp âşık olduğu kiteboard eğitmenini oynayacak.

    Magazin Haberleri Bülteni (13 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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