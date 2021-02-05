‘İşte Bu Benim Masalım’ setinde kas spazmı geçiren Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı’nda bir kliniğe girerken görüntülendi. Çok çalıştığını ancak bu durumun hırs değil, çalışma aşkı olduğunu söyleyen şarkıcı, “Yıkılmadım ayaktayım. Sette 12 saat çalışıp, bir de stüdyoya gidiyorum. Bu hafta İngilizce klibimi çekeceğim” diye konuştu.