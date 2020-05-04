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04.05.2020 - 07:00 |

Hızına yetişilmiyor

Dentaluna Diş Sağlığı Merkezi’nin sahibi diş hekimi Arzu Yalnız Zogun’un hızına yetişilmiyor.

Hızına yetişilmiyor

Dentaluna Diş Sağlığı Merkezi’nin sahibi diş hekimi Arzu Yalnız Zogun’un hızına yetişilmiyor. Zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde, iki evladı ve hastaları arasında mekik dokuyan doktorun sosyal medya hesabı üzerinden oluşturduğu ‘Arzu Yalnız Zogun ile Arzu Halimiz’ sohbetleri de ilgiyle izleniyor. Canlı yayınlarla evlere konuk olan Zogun’un, çeşitli branşlardaki konukları takipçilere bilgi veriyor.

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