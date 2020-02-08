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08.02.2020 - 09:17 |

'Hizmetçiler'in teaser'ı yayınlandı

Meksika’da "Ellas son La Alegria Del Hogar", Amerika’da "Devious Maid’s" adı ile yayınlanmış ve büyük ses getirmiş dizi, 'Hizmetçiler' adıyla çok yakında Kanal D’de ekrana geliyor.

'Hizmetçiler'in teaser'ı yayınlandı

Yapımcılığını Fabrika Yapım Öner Arslanel’in, proje tasarımını Ali Leskay’ın yönetmenliğini ise Metin Balekoğlu’nun üstlendiği dizinin teaser'ı yayınlandı.

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in rol aldığı dram-entrika türündeki dizi 'Hizmetçiler'in teaser'ı büyük merak uyandırdı.

Senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen’in kaleme aldığı 'Hizmetçiler', lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor.

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