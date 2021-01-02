Hoş geldin Eylül bebek

Demirören Teknoloji Sistem Yöneticisi İlker Erdoğan ve Büşra Erdoğan çiftinin kızları Eylül, geçtiğimiz günlerde Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde dünyaya gözlerini açtı. Milliyet Ailesi olarak Eylül bebeğin sağlıklı, bol şanslı, uzun ömürlü olmasını ve yuvalarında mutluluğun eksik olmamasını dileriz.