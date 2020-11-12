Hugh Grant: Gözlerimin üç kat büyüdüğünü hissettim

Hugh Grant, eşi Anna Eberstein ile birlikte şubat ayında koronavirüse yakalandıklarını ve hastalığı yendiklerini açıkladı.

Stephen Colbert'in TV programına katılan 60 yaşındaki oyuncu, bir ay önce yeniden test yaptırdığında hala Covid-19 antikorları taşıdığını söyledi.

İngiliz yıldız, hastalık sürecini şu sözlerle anlattı:

"Korkunç bir terlemeyle devam eden çok garip bir sendrom olarak başladı. Gözlerimin üç kat büyük olduğunu hissettim. Bu, göğsümde kocaman bir adam, Harvey Weinstein veya başka biri oturuyormuş gibi bir histi. Hiçbir kokuyu alamayınca panik oldum."