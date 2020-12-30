MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hülya Avşar: Tek konsantrasyonum dizi
30.12.2020 - 13:41 |

Hülya Avşar: Tek konsantrasyonum dizi

Uzun zaman sonra yeni dizi projesi ile TV'ye dönmeye hazırlanan sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Hülya Avşar: Tek konsantrasyonum dizi
ABONE OL

Asistanı ile birlikte alışveriş turuna gelen Hülya Avşar, karşılaştığı gazetecileri kırmayarak objektiflere poz verdi. Bu sırada yanına gelen hayranlarını da kırmayarak sosyal mesafeli hatıra fotoğrafı çektiren sanatçı, alışveriş turu öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Dört yıllık aradan sonra setlere dönmeye hazırlanan şarkıcı, okuma provasından geldiğini belirterek, "Nasip olursa ocak ayının ilk haftası sete çıkıyoruz" dedi.

Yeni projesinin heyecanını yaşadığı fark edilen Avşar, "Dizi projesi ile birlikte 2021 yılında yeni bir single veya bir albüm projesi olacak mı?" sorusuna, "Hayır şimdilik tek konsantrasyonum dizi, onun dışında başka bir proje yok" yanıtını verdi.

Muhabirlere teşekkür ederek yeni yıllarını tebrik eden Avşar, birçok mağazaya girerek kendisi ve sevdikleri için yılbaşı alışverişi yaptı.

Magazin Haberleri Bülteni (30 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FIFA Kokart Töreni Riva'da yapıldı

FIFA Kokart Töreni Riva'da yapıldı

Yalçın Koşukavak: “Transfere çok acil ihtiyaç var"

Yalçın Koşukavak: “Transfere çok acil ihtiyaç var"

Son dakika - Menemenspor, Ümit Karan'ı resmen açıkladı

Son dakika - Menemenspor, Ümit Karan'ı resmen açıkladı

Galatasaray’da yönetimden futbolculara yeni yıl müjdesi!

Galatasaray’da yönetimden futbolculara yeni yıl müjdesi! 

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet