Hülya Avşar: Tek konsantrasyonum dizi

Asistanı ile birlikte alışveriş turuna gelen Hülya Avşar, karşılaştığı gazetecileri kırmayarak objektiflere poz verdi. Bu sırada yanına gelen hayranlarını da kırmayarak sosyal mesafeli hatıra fotoğrafı çektiren sanatçı, alışveriş turu öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Dört yıllık aradan sonra setlere dönmeye hazırlanan şarkıcı, okuma provasından geldiğini belirterek, "Nasip olursa ocak ayının ilk haftası sete çıkıyoruz" dedi.

Yeni projesinin heyecanını yaşadığı fark edilen Avşar, "Dizi projesi ile birlikte 2021 yılında yeni bir single veya bir albüm projesi olacak mı?" sorusuna, "Hayır şimdilik tek konsantrasyonum dizi, onun dışında başka bir proje yok" yanıtını verdi.

Muhabirlere teşekkür ederek yeni yıllarını tebrik eden Avşar, birçok mağazaya girerek kendisi ve sevdikleri için yılbaşı alışverişi yaptı.