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HaberlerMagazin Haberleri Hülya Avşar: Var mısınız her gün böyle 50 dakikaya?
22.07.2020 - 16:36 |

Hülya Avşar: Var mısınız her gün böyle 50 dakikaya?

Oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve bu paylaşımı üzerinden takipçilerine bir meydan okumada bulundu.

Hülya Avşar: Var mısınız her gün böyle 50 dakikaya?
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İlerleyen yaşına rağmen sporu hayatından çıkarmadığı için fit bir görüntüye sahip olan Hülya Avşar, kendi adını taşıyan tenis turnuvası ile beğeni topluyor. Tenis kortunda başarılı bir performans sergileyen Avşar bir yandan da iyi bir yüzücü… Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden bu keyifli etkinliğine dönen Avşar evinin havuzunda yüzerken çekilmiş bir videosunu paylaştı.

Havuzun içerisinde oluşturulmuş suni bir akıntıya karşı kulaç atan Hülya Avşar, bu paylaşımı üzerinden takipçilerine şu sözlerle seslendi: “Var mısınız her gün böyle 50 dakikaya?”

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