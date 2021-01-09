09.01.2021 - 16:53 |
Hülya Avşar'a röportajı bitirten Coşkun Sabah sorusu!
Yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Hülya Avşar, önceki gün kostüm provası için Nişantaşı’ndaydı.
Nişantaşı'nda gerçekleşen provaya verdiği kahve molasında görüntülenen Hülya Avşar, muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen rolüyle ilgili detay vermekten kaçındı.
Ünlü sanatçıya, Coşkun Sabah’ın “Askere gittiğimde beni Tanju Çolak’la aldattı” açıklaması soruldu. Avşar, Sabah’ın adını duyar duymaz “Bay bay” diyerek röportajı noktaladı.