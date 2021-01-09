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HaberlerMagazin Haberleri Hülya Avşar'a röportajı bitirten Coşkun Sabah sorusu!
09.01.2021 - 16:53 |

Hülya Avşar'a röportajı bitirten Coşkun Sabah sorusu!

Yeni bir diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Hülya Avşar, önceki gün kostüm provası için Nişantaşı’ndaydı.

Hülya Avşar'a röportajı bitirten Coşkun Sabah sorusu!
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Nişantaşı'nda gerçekleşen provaya verdiği kahve molasında görüntülenen Hülya Avşar, muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen rolüyle ilgili detay vermekten kaçındı.

Ünlü sanatçıya, Coşkun Sabah’ın “Askere gittiğimde beni Tanju Çolak’la aldattı” açıklaması soruldu. Avşar, Sabah’ın adını duyar duymaz “Bay bay” diyerek röportajı noktaladı.

    9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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