Hülya Avşar'dan Alişan açıklaması

Uzun bir aradan sonra Bodrum'daki bir restoranda sahne alan Hülya Avşar'ı dinlemeye gelenler arasında Gonca Vuslateri, Cenk Eren ve Zehra Çilingiroğlu gibi birçok ünlü isim vardı.

Beraber sahne alacakları Alişan'ın yaptığı kaza nedeniyle gelemediğini belirten Hülya Avşar, geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Verilmiş sadakaları varmış, gerçekten çok üzüldüm. Allah kimsenin başına böyle kötü ve üzücü bir durum vermesin" şeklinde konuştu.