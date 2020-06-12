Hülya Avşar'dan Ayvalık tatili öncesi son alışveriş

Maskesi ve dezenfektanı ile alışveriş turu öncesi tedbirlerini alan Hülya Avşar, Ayvalık'taki yazlığına gitmeden önce son alışverişini yaptığını söyledi. Beymen mağazasında uzun süre kalan Hülya Avşar, daha sonra özel aracına binerek AVM'den ayrıldı.