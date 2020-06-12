12.06.2020 - 14:51 |
Hülya Avşar'dan Ayvalık tatili öncesi son alışveriş
Sanatçı Hülya Avşar, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Markalar Sokağı'nda gazeteciler tarafından görüntülenen Avşar kızı, siyahlar içerisindeki kıyafeti ve şapkası ile dikkat çekti.
Maskesi ve dezenfektanı ile alışveriş turu öncesi tedbirlerini alan Hülya Avşar, Ayvalık'taki yazlığına gitmeden önce son alışverişini yaptığını söyledi. Beymen mağazasında uzun süre kalan Hülya Avşar, daha sonra özel aracına binerek AVM'den ayrıldı.