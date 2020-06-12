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HaberlerMagazin Haberleri Hülya Avşar'dan Ayvalık tatili öncesi son alışveriş
12.06.2020 - 14:51 |

Hülya Avşar'dan Ayvalık tatili öncesi son alışveriş

Sanatçı Hülya Avşar, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Markalar Sokağı'nda gazeteciler tarafından görüntülenen Avşar kızı, siyahlar içerisindeki kıyafeti ve şapkası ile dikkat çekti.

Hülya Avşar'dan Ayvalık tatili öncesi son alışveriş
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Maskesi ve dezenfektanı ile alışveriş turu öncesi tedbirlerini alan Hülya Avşar, Ayvalık'taki yazlığına gitmeden önce son alışverişini yaptığını söyledi. Beymen mağazasında uzun süre kalan Hülya Avşar, daha sonra özel aracına binerek AVM'den ayrıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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