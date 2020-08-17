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17.08.2020 - 10:02 |

Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a: Helal olsun

Son günlerde sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Helin Avşar, yine farklı bir kareye imza attı.

Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a: Helal olsun
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Instagram hesabından yayınladığı mayolu ve bikinili kareleriyle beğeni toplayan Helin Avşar, zaman zaman zorlu spor hareketlerini yaparken görüldüğü kareleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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"AZMİNE HELAL OLSUN"
Kısa süre önce amuda kalktığı bir pozu hesabından paylaşan Avşar, bu defa köprü duruşu hareketini yaptı. Helin paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, ablası Hülya Avşar’dan da “Azmine helal olsun” şeklinde yorum geldi.

Birçok kişinin aksine karantinadan zayıflayarak çıkan 42 yaşındaki Helin Avşar, ablasının yorumuna “Sayende” mesajıyla teşekkür etti.

Hülya Avşardan kardeşi Helin Avşara: Helal olsun

Magazin Haberleri Bülteni (17 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
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