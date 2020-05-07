Hülya Avşar'ın köpeğiyle oyunu

Hülya Avşar yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Günlerdir vaktini evde geçiren Hülya Avşar, daha önce sosyal medya hesabından köpeğinin tüylerini taradığı anları paylaşmıştı. Avşar, bu kez yine köpeğiyle geçirdiği eğlenceleri anları paylaştı. Avşar, son olarak köpeğiyle oyuncak kavgası yaptığı anları sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.