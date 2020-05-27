MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hülya Avşar’ın selfiesinde Kaya Çilingiroğlu detayı
27.05.2020 - 09:22 |

Hülya Avşar’ın selfiesinde Kaya Çilingiroğlu detayı

Yeniden evlenecekleri haberlerini yalanlayan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, fırsat buldukça bir araya gelmekten geri durmuyor. Eski çift bayramda da bir araya geldi.

Hülya Avşar’ın selfiesinde Kaya Çilingiroğlu detayı
ABONE OL

Sekiz yıl evli kaldıktan sonra 2005 yılında boşanan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun bu evlilikten Zehra adında bir kız çocukları olmuştu. Her ne kadar evliliklerini yıllar önce sonlandırmış olsalar da vakit buldukça bir araya gelen ikili bu bozulmayan samimiyetleri nedeniyle zaman zaman ‘yeniden evlenecekler’ şeklinde haberlere konu oluyor.

Hülya Avşar’ın bayramın son günü sosyal medya hesabından paylaştığı bir selfie ise dikkat çekti. Avşar’ın yoruma kapalı paylaşımında arka tarafta Kaya Çilingiroğlu’nun oturduğu görülüyor.

 

 

Magazin Haberleri Bülteni (27 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tarık Tarcan benzetmesi

Tarık Tarcan benzetmesi

3 milyon rekoru

3 milyon rekoru

Sağlık çalışanına konser

Sağlık çalışanına konser

Çok konuşuldu

Çok konuşuldu

Sıradaki Haber