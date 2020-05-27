Hülya Avşar’ın selfiesinde Kaya Çilingiroğlu detayı

Sekiz yıl evli kaldıktan sonra 2005 yılında boşanan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun bu evlilikten Zehra adında bir kız çocukları olmuştu. Her ne kadar evliliklerini yıllar önce sonlandırmış olsalar da vakit buldukça bir araya gelen ikili bu bozulmayan samimiyetleri nedeniyle zaman zaman ‘yeniden evlenecekler’ şeklinde haberlere konu oluyor.

Hülya Avşar’ın bayramın son günü sosyal medya hesabından paylaştığı bir selfie ise dikkat çekti. Avşar’ın yoruma kapalı paylaşımında arka tarafta Kaya Çilingiroğlu’nun oturduğu görülüyor.