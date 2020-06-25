Hülya Avşar'ın sözleri tepki çekti!

Hülya Avşar, geçtiğimiz gün bir restorandan çıkarken görüntülenmişti. Siyah bir maske takan sanatçı, “Ben şimdi anlıyorum, neden peçe takıyorlarmış, biliyorlarmış başımıza gelecekleri. Zehra görmüştü birini ‘öcü’ demişti, korkmuştu. Dolayısıyla bununla alakalı yazılar yazmıştım. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi” ifadelerini kullanmıştı.

Avşar’ın bu sözlerine Twitter üzerinden gelen tepkilerden bazıları şöyle:

- Hangi kültür, hangi vasıf ile inançlarından dolayı peçe takıp çarşaf giyen kadınları aşağılıyorsun. Bu ülkedeki asıl öcüler mikrofon uzatıldığında tesettüre saldıranlardır.

- 'Öcü' gibi olan onların peçesi değil, senin kararmış zihniyetindir.

- Bu zihniyetle ölümüne kutuplaşacağız!