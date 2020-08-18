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18.08.2020 - 13:30 |

Hülya Avşar'ın tekne keyfi

Oyuncu ve sunucu Hülya Avşar, teknede keyif yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

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Karantina günlerini evde geçiren Hülya Avşar, normalleşmenin ardından tatile çıktı. Bir süredir yazlığında sıcak havanın tadını çıkaran Avşar, bu kez tekneyle denizdeydi.

Birçok ünlü gibi pandemi nedeniyle kalabalığa karışmak istemeyen Hülya Avşar, Instagram hesabından tekne paylaşımı yaptı. Avşar, yoruma kapalı olarak paylaştığı kısa videosunda teknede olmanın keyfini çıkartırken görüldü.

Hülya Avşarın tekne keyfi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, takipçileriyle bağını koparmayan Hülya Avşar, geçtiğimiz aylarda da köpekleri Helly, Güllü ve Bilka'yı gezdirirken çekilmiş videosunu takipçileriyle paylaşmıştı.

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Hülya Avşar'ın tekne keyfiOyuncu ve sunucu Hülya Avşar, teknede keyif yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın bu paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.
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Cadde Yazarları

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