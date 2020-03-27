Hülya Koçyiğit: Son günlerde çoğunlukla mutfaktayım

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona salgını herkes evden çıkmamaya gayret ediyor. İşte bu süreçte tedbirlere önem veren Hülya Koçyiğit de evinde zaman geçiyor.

Hürriyet'in haberine göre; gün içinde neler yaptığını anlatan Koçyiğit, şöyle dedi:

“Mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bugünlerde herkes gibi çoğunlukla mutfakta buluyorum kendimi. Kafa dağıtıyorum yemek yaparken. Mutfak, bir çeşit meditasyon yeri benim için. Sıkıntıdan hepimiz kendimizi yemeğe verdik ama bu süreci sağlıklı ve bağışıklığımızı güçlendirici yemeklerle geçirmeliyiz.”

'YEŞİL BANA UMUT VERİR'

“Yeşil ve tonları bana her zaman umut vermiştir. Pandemi sürecinde sahil kenarında, ormanda yürüyemiyorum belki ama ben de o enerjiyi evdeki çiçeklerden alıyorum. Bu sebeple şunu da eklemek istiyorum; lütfen sosyal izolasyona uyalım. Sonra yeniden çok daha güzel doğacak güneş.”