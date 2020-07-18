18.07.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY
‘Huysuz Virjin’e veda
‘Huysuz Virjin’ olarak ünlenen, yaptığı şovlarla televizyon ve eğlence dünyasına damgasını vuran Seyfi Dursunoğlu (87), dün tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Başhekim Çağlar Çuhadaroğlu, “KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nu maalesef dün saat 16.45’te kaybettik” dedi. 1970-2012 yılları arasında sahne hayatına damgasını vuran Dursunoğlu, 18 yıl SSK’da devlet memurluğu yapmıştı. Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na bağışladığını söylemişti.
Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.