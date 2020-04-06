Hüzünlü ayrılık

Edebiyat dünyasının ödüllü yazarlarından Asuman Figen Tümer, şu sıralar eşi iş insanı Yalçın Tümer’le Sapanca’daki evinde kalıyor. Bahçesinde beslediği onlarca hayvanın arasında “14 yıllık arkadaşım” dediği Herkül’ün rahatsızlanıp vefat etmesinden sonra Liz’i de kaybeden Asuman Hanım, “Asaleti, soyluluğun gerçek anlamını, güzel ruhun var olduğunu, sorumluluğu ve nice insanlarda olmayan sadakati ondan öğrendim” sözleriyle acısını paylaştı.