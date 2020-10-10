Huzur kampı

Yazar, ney ustası, Girne Amerikan Üniversitesi Sufi Akademi Başkanı Hakan Mengüç, Fethiye Kayaköy’de ‘İnziva Kampı’ düzenledi. Dünyanın içinden geçmekte olduğu sürece rağmen Hollanda’dan, Almanya’dan, Fransa’dan, İngiltere’den de katılımcısı olan kampta, nefes çalışması, müzikli sohbet ve ney ile meditasyon yapan iş insanı, “Sufi felsefesinin temel taşları olan hoşgörü, merhamet, birlik, sefkat ve sevgi temalarının hakim olduğu etkinliğimiz, hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.