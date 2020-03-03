İade-i ziyaret yapacak

Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (ERDODER) Başkanı Canan Göztepe, yeni sosyal sorumluluk projeleri için kolları sıvadı. Kısa bir süre önce İstanbul’da arkadaşı, Azeri İş Kadınları Derneği Başkanı Zemfira Husein’i ağırlayan Göztepe, iade-i ziyaret yapacak. Başkan, 11-16 Mart tarihleri arasında, yeni ticari imkanlar için kalabalık bir grupla Bakü’ye gidecek.