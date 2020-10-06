İBO Show 2020 hangi kanalda, ne zaman başlayacak? İBO Show fragmanı yayınlandı, 1. bölüm konukları belli oldu

Yıllar önce yayınlanan ve her bölümüyle damga vuran İbo Show büyük izleyici kitlesine sahip. Hayranlarının büyük merakla beklediği İBO Show'un fragmanı yayınlandı ve ilk bölüm konukları belli oldu. Peki İBO Show hangi kanalda, İBO Show 2020 ne zaman başlayacak?

İBO SHOW 2020 HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

İBO Show 2020 STAR TV kanalında ekrana gelecek.

İBO SHOW 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İBO Show 2020 sezonunun yayınlanma tarihi henüz açıklanmadı. İBO Show yayın tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

İBO SHOW İLK BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

Talihsiz olayın yaşandığı o gece, İbo Show’un konukları olan Kutsi ve Deniz Seki, yıllar sonra yeniden ‘Nerede kalmıştık?’ diyerek ilk bölümün açılışını yapacak.

İBO SHOW 2020 FRAGMANI